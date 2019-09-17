Лукич: в команде нет проблем с травмами

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал готовность своей команды перед началом сезона, подчеркнув, что все игроки находятся в хорошей физической форме.



«Подготовка к сезону проходит отлично. В первую очередь потому, что нет проблем, связанных с травмами. Даже ранее травмированные игроки уже набрали форму. Иван Стребков и Павел Антипов – очень важные игроки для команды. Они работают вместе с нами, и я надеюсь, мы скоро увидим их на поле. Пришли новые свежие игроки, старые восстановились после окончания сезона. Все готовы к новым матчам.



Отчасти это вызвано тем, что у нас сейчас больше игроков в ротации, чем было раньше. Выбор легионеров американцев обусловлен отнюдь не паспортными данными. Просто ситуация на рынке в этом году сложилась таким образом.



Мы нашли интересных молодых игроков, которых попробуем использовать. Для этого приходится очень глубоко копать, и мы это делаем из года в год. Не знаю, все ли они смогут выйти на ведущие роли. Сначала им будет непросто. Но это моя задача – развивать новых игроков. Для этого потребуется время. Но каждый из них получит шанс», – приводят слова Лукича РИА Новости.

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