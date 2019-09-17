Адвокат: никаких ограничений у Кокорина и Мамаева по УДО нет

Адвокат Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко прокомментировал ситуацию по УДО своих клиентов. После оформления всех документов футболистов выпустят из-под стражи уже в первой половине дня 17 сентября.



«Скорее всего, их отпустят после половины девятого – суду нужно оформить документы. Ближе к девяти выйдут. Вчера они не хотели давать интервью, может, сегодня что-то изменится. Если они откажутся, то скажу за них.



Никаких ограничений по УДО нет. Им нужно будет зарегистрироваться по месту жительства. За ними будет контроль до декабря. По поводу выезда за границу комментировать не буду.



Думаю, что они сразу же поедут домой. Любой нормальный человек, который выходит на волю, очень этому рад», — передаёт слова Падалко «Чемпионат».

Юрий Падалко — адвокат, который представляет интересы братьев Кокориных и Мамаева в исправительной колонии номер четыре.