Кокорин вышел на свободу

Бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня, 17 сентября, вышел на свободу. Вместе с ним вышел и его брат Кирилл. Напомним, осенью прошлого года он и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по условно-досрочному освобождению.
Напомним, что контракт Кокорина с «Зенитом» истёк минувшим летом. В настоящее время 28-летний нападающий является свободным агентом. Ранее руководство петербургского клуба заявляло, что готово обсудить с футболистом подписание нового контракта.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода.
- 17 сентября 2019
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