Селюк: рад, что Киркоров перевёл сына в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Мартина Киркорова, сына певца Филиппа Киркорова, в академию ЦСКА.
«С Филиппом Киркоровым мы дружим уже много лет. Наши дети также дружат между собой. Его сын Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чём не хочет думать.
Минувшим летом Филипп выступал с концертами в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА — это реально серьёзный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.
Я польщён, что Филипп прислушался ко мне и перевёл своего сына, к которому я отношусь с любовью, в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия «Барселоны» в Москве. Это правильный выбор.
Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами», — приводит слова Селюка Sport24.
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