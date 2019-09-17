Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Селюк: рад, что Киркоров перевёл сына в ЦСКА

Селюк: рад, что Киркоров перевёл сына в ЦСКА
Футбол 0

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Мартина Киркорова, сына певца Филиппа Киркорова, в академию ЦСКА.

«С Филиппом Киркоровым мы дружим уже много лет. Наши дети также дружат между собой. Его сын Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чём не хочет думать.

Минувшим летом Филипп выступал с концертами в Монако, куда приезжал со своими детьми. Пока они были в Монако, я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА — это реально серьёзный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину.

Я польщён, что Филипп прислушался ко мне и перевёл своего сына, к которому я отношусь с любовью, в академию ЦСКА из этого мыльного пузыря под названием академия «Барселоны» в Москве. Это правильный выбор.

Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать «Киркоров», это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами», — приводит слова Селюка Sport24.

Мелкадзе: почему не получается в «Спартаке»? Проблема в моей голове
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент