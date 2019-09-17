Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту. Видео

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу журналисту Life News. Прибывший врач скорой помощи сообщил, что характер повреждения пока непонятен и нужно делать рентген.



Видео этого инцидента доступно на «Чемпионате».

Журналист решил не ехать в больницу и остался на месте событий.

Осенью прошлого года Кокорины и игрок «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов и Кирилла Кокорина по УДО. Они выйдут на свободу сегодня, 17 сентября, до 9 утра.