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Сотрудник ДПС: мы установим, что случилось в ситуации с наездом на журналиста

Сотрудник ДПС: мы установим, что случилось в ситуации с наездом на журналиста
Футбол / РПЛ 0

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу журналисту Life News. На место инцидента прибыл сотрудник ДПС.

«Я наехал на ногу человека? Не может быть. Видите, что здесь (происходит – прим. «Чемпионата»)» — сказал Логинов.

Сотрудник ДПС подчеркнул: «Сейчас мы установим, что случилось. Раньше времени говорить ничего не будем».

Видео доступно на «Чемпионате».

Врач скорой помощи сообщил, что характер повреждения пока непонятен и нужно делать рентген, однако пострадавший журналист решил остаться на месте событий, чтобы освещать выход из колонии по УДО Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту. Видео
ВСЁЁЁ! Кокорин и Мамаев вышли на свободу. LIVE
Прямая трансляция из Алексеевки.
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