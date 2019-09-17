Сотрудник ДПС: мы установим, что случилось в ситуации с наездом на журналиста
Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, около здания колонии наехал на ногу журналисту Life News. На место инцидента прибыл сотрудник ДПС.
«Я наехал на ногу человека? Не может быть. Видите, что здесь (происходит – прим. «Чемпионата»)» — сказал Логинов.
Сотрудник ДПС подчеркнул: «Сейчас мы установим, что случилось. Раньше времени говорить ничего не будем».
Видео доступно на «Чемпионате».
Врач скорой помощи сообщил, что характер повреждения пока непонятен и нужно делать рентген, однако пострадавший журналист решил остаться на месте событий, чтобы освещать выход из колонии по УДО Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту. Видео
ВСЁЁЁ! Кокорин и Мамаев вышли на свободу. LIVE
Прямая трансляция из Алексеевки.
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