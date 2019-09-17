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Полиция не нашла оснований для задержания отчима Кокорина

Полиция не нашла оснований для задержания отчима Кокорина
Футбол / РПЛ 0

За Александром Кокориным к исправительной колонии № 4 на джипе «Мерседес» приехал его отчим Кирилл Логинов. Во время движения у стен колонии он задел одного из журналистов. Сотрудники ДПС стали разбираться в ситуации. В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что оснований для задержания Логинова нет. Полиция отпустила отчима Кокорина.

Напомним, что сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу.

Видео этого инцидента доступно на «Чемпионате».

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту. Видео
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