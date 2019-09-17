Полиция не нашла оснований для задержания отчима Кокорина

За Александром Кокориным к исправительной колонии № 4 на джипе «Мерседес» приехал его отчим Кирилл Логинов. Во время движения у стен колонии он задел одного из журналистов. Сотрудники ДПС стали разбираться в ситуации. В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что оснований для задержания Логинова нет. Полиция отпустила отчима Кокорина.



Напомним, что сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу.

Видео этого инцидента доступно на «Чемпионате».