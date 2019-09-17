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Именинник Мамаев и «Гелик» Кокорина. Главные фото выхода из тюрьмы

Автомобиль отчима Александра Кокорина
Именинник Мамаев и «Гелик» Кокорина. Главные фото выхода из тюрьмы
Футбол / РПЛ 0

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Напомним, осенью прошлого года Мамаев вместе с братьями Кокориными и другом Александром Протасовицким стал участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время компания находилась под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Юрий Падалко, адвокат нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, представляющий их интересы в исправительной колонии номер 4, прокомментировал выход футболистов на свободу.

«Я свою работу сделал. Поздравил их с освобождением – они едут домой. У Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», Кокорин буквально вчера заключил контракт с «Зенитом». Скорее всего, сыграет до зимы. Все остальные вопросы к клубам.

Вести себя им нужно законопослушно, как они вели себя здесь. Они нормальные люди», — передаёт слова Падалко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Фоторепортаж из колонии подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Эдгаром Брещановым.

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