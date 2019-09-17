Игроки «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию из-за увольнения Марселино

Футболисты «Валенсии» выступили с протестом против действий клуба, в частности увольнения главного тренера Марселино Тораля безо всяких объяснений.
Как сообщает Marca, игроки «летучих мышей» бойкотировали вчерашнюю пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Также в знак протеста футболисты не стали давать прессе комментарии после встречи с «Барселоной» в 4-м туре испанской Примеры (2:5).
Напомним, Марселино был уволен по решению президента «Валенсии» Питера Лима. Между специалистом и функционером возникло недопонимание ещё в конце прошлого сезона. После ухода Тораля его пост занял Альберт Селадес.
Матч «Челси» — «Валенсия» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 17 сентября 2019
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