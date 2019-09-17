Лебедев: Кокорин и Мамаев могут получить место в сборной

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал выход на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Радоваться должны их родители и родственники. Если у посторонних людей эта ситуация вызывает радость или негодование — это полный бред. Они должны сами захотеть вернуться на прежний футбольный уровень. Если они готовы и хотят, если приложат максимум усилий и получат возможность игровой практики, а Кокорин уже подписал контракт с «Зенитом». Это значит, что после зимнего перерыва мы можем увидеть его на поле. Я думаю, что ребята могут не только вернуться в профессиональный футбол, но и получить место в сборной. Всё зависит от них. Это спорт, и здесь побеждают не тюремные сроки, а профессиональные качества и настрой игрока. Если серьёзно, то это был очень хороший для них урок на всю жизнь. Больше подобных ситуаций не должно с ними происходить», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Алексеем Хасановым.