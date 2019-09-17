«Наполи» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 сентября в 22:00
Сегодня, 17 сентября состоится матч «Наполи» – «Ливерпуль». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сан-Паоло» в Непаоле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Мартин Петерзен.
Соперниками итальянской и английской команд по группе E являются «Ред Булл Зальцбург» и «Генк», которые также проведут свой матч сегодня. Начало – в 22:00 мск.
С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.
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