«Зенит» сыграет с «Лионом» в лазурной форме
«Зенит» в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» сыграет в лазурной форме. Французский клуб будет играть в белом, сообщает пресс-служба петербургской команды.
Фотография доступна в «твиттере» «Зенита».
Матч «Лион» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Зенит».
Матч команд группы G «Лион» — «Зенит» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртый рефери — Андре Марринер.
Матч «Лион» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит Оливер
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