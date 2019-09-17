Transfermarkt вернул стоимость Кокорина и Мамаева

Портал Transfermarkt вернул стоимость нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.



Стоимость Кокорина составляет € 5 млн, Мамаева – € 3 млн. В середине июня показатели футболистов были обнулены в связи с их заключением в колонию.



Напомним, осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Первые фото Кокорина и Мамаева после освобождения Первые минуты вне стен колонии – в фоторепортаже из Алексеевки.