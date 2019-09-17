«Зенит» поддержат в Лионе до 300 болельщиков

«Зенит» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» поддержат до 300 болельщиков. Всего на этой встрече ожидается до 47 тыс. зрителей, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Матч «Лион» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Зенит». Петербуржцы сыграют в лазурной форме, французский клуб будет играть в белом.

Матч команд группы G «Лион» — «Зенит» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртый рефери — Андре Марринер.