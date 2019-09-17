Боярский: Кокорин — амбициозный человек, один гол — и понесётся

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал выход нападающего Александра Кокорина на свободу из колонии.
«Возвращение Саши в «Зенит» – это прекрасно. Слава богу, что вся эта история закончилась. Форму он, конечно, потерял, но я думаю он её быстро наберёт, чтобы принести команде максимальную пользу.
Саша – амбициозный человек, и у него получится вернуться на свой прежний уровень, потому что нужно доказать многое и себе, и команде, Семак в него верит. Но думаю, что его главная мотивация – победить самого себя. А вообще, до первого гола, а дальше у него понесётся», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по условно-досрочному освобождению.
- 17 сентября 2019
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