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Кто был лучшим игроком 9-го тура РПЛ?

Кто был лучшим игроком 9-го тура РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Накануне завершился 9-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 9-го тура РПЛ?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

На это звание претендуют: Ари («Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Владимир Ильин («Урал»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Матиас Норманн («Ростов»), Гиорги Шелия («Тамбов») и Отман Эль-Кабир («Урал»).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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