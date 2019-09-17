Кто был лучшим игроком 9-го тура РПЛ?

Накануне завершился 9-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 9-го тура РПЛ?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.



На это звание претендуют: Ари («Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Владимир Ильин («Урал»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Матиас Норманн («Ростов»), Гиорги Шелия («Тамбов») и Отман Эль-Кабир («Урал»).



Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».