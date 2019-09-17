Marca написала, что «Локомотив» играет на искусственном газоне на «Сапсан-Арене»

Одно из ведущих спортивных изданий Испании Marca опубликовало материал, в котором представило участников предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.
В тексте, посвящённом «Локомотиву», журналисты допустили ошибку, написав, что «железнодорожники» выступают на «Сапсан-Арене», где на самом деле играет молодёжная команда клуба.
«Локомотив» не является лучшей российской командой в настоящий момент, но поездка на «Сапсан-Арену» в Москве никогда не будет удобной. Вдобавок на стадионе искусственный газон, и этот факт меняет ход подготовки к матчу.
В составе команды числятся известные и опытные футболисты: россиянин Игнатьев, хорват Чорлука, немец Хёведес, бывший игрок «Севильи» Крыховяк и экс-полузащитник «Интера» Жоау Мариу, арендованный у миланского клуба. Братья Миранчуки добавляют качества и помогают Смолову, выступающему за сборную России. Это сочетание может наводить страх, а игроки вроде Жоау Мариу получат шанс перезапустить карьеру», — говорится в материале.
- 17 сентября 2019
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