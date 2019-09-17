Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Marca написала, что «Локомотив» играет на искусственном газоне на «Сапсан-Арене»

Marca написала, что «Локомотив» играет на искусств
Marca написала, что «Локомотив» играет на искусственном газоне на «Сапсан-Арене»
Футбол / РПЛ 0

Одно из ведущих спортивных изданий Испании Marca опубликовало материал, в котором представило участников предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

В тексте, посвящённом «Локомотиву», журналисты допустили ошибку, написав, что «железнодорожники» выступают на «Сапсан-Арене», где на самом деле играет молодёжная команда клуба.

«Локомотив» не является лучшей российской командой в настоящий момент, но поездка на «Сапсан-Арену» в Москве никогда не будет удобной. Вдобавок на стадионе искусственный газон, и этот факт меняет ход подготовки к матчу.

В составе команды числятся известные и опытные футболисты: россиянин Игнатьев, хорват Чорлука, немец Хёведес, бывший игрок «Севильи» Крыховяк и экс-полузащитник «Интера» Жоау Мариу, арендованный у миланского клуба. Братья Миранчуки добавляют качества и помогают Смолову, выступающему за сборную России. Это сочетание может наводить страх, а игроки вроде Жоау Мариу получат шанс перезапустить карьеру», — говорится в материале.

У «Локо» перед стартом в ЛЧ жуткие проблемы с составом. Бедный Сёмин
Выбыли почти все атакующие лидеры. Против «Байера» придётся крайне сложно.

Источник: Marca

Заглавное фото: stadium.fclm.ru

Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив •••
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент