Marca написала, что «Локомотив» играет на искусственном газоне на «Сапсан-Арене»

Одно из ведущих спортивных изданий Испании Marca опубликовало материал, в котором представило участников предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.



В тексте, посвящённом «Локомотиву», журналисты допустили ошибку, написав, что «железнодорожники» выступают на «Сапсан-Арене», где на самом деле играет молодёжная команда клуба.



«Локомотив» не является лучшей российской командой в настоящий момент, но поездка на «Сапсан-Арену» в Москве никогда не будет удобной. Вдобавок на стадионе искусственный газон, и этот факт меняет ход подготовки к матчу.



В составе команды числятся известные и опытные футболисты: россиянин Игнатьев, хорват Чорлука, немец Хёведес, бывший игрок «Севильи» Крыховяк и экс-полузащитник «Интера» Жоау Мариу, арендованный у миланского клуба. Братья Миранчуки добавляют качества и помогают Смолову, выступающему за сборную России. Это сочетание может наводить страх, а игроки вроде Жоау Мариу получат шанс перезапустить карьеру», — говорится в материале.

У «Локо» перед стартом в ЛЧ жуткие проблемы с составом. Бедный Сёмин Выбыли почти все атакующие лидеры. Против «Байера» придётся крайне сложно.