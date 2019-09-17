Кадыров прокомментировал выход Кокорина и Мамаева на свободу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал выход нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на свободу из колонии.



«Петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю. Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придётся много трудиться. Но ребятам это под силу!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.



Осенью прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но история ещё не закончена Репортаж из Алексеевки.