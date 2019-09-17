Карпин после победы над «Ахматом» обратился к игрокам и фанатам «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней победы команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) в социальной сети обратился к футболистам и болельщикам.

«Спасибо всем за вчерашний вечер!!! Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре… Молодцы! И футболисты, и болельщики», — написал Карпин в «Инстаграме».

На 19-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно исполнил полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. На 54-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн забил победный гол на 64-й минуте.



«Ростов» набрал 20 очков в 9 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.