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Карпин после победы над «Ахматом» обратился к игрокам и фанатам «Ростова»

Карпин после победы над «Ахматом» обратился к игро
Карпин после победы над «Ахматом» обратился к игрокам и фанатам «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней победы команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) в социальной сети обратился к футболистам и болельщикам.

«Спасибо всем за вчерашний вечер!!! Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре… Молодцы! И футболисты, и болельщики», — написал Карпин в «Инстаграме».

На 19-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно исполнил полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. На 54-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн забил победный гол на 64-й минуте.

«Ростов» набрал 20 очков в 9 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» обыграл «Ахмат» в домашнем матче РПЛ
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