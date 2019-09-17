Карпин после победы над «Ахматом» обратился к игрокам и фанатам «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней победы команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) в социальной сети обратился к футболистам и болельщикам.
«Спасибо всем за вчерашний вечер!!! Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре… Молодцы! И футболисты, и болельщики», — написал Карпин в «Инстаграме».
На 19-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно исполнил полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. На 54-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Ростова» Хорен Байрамян. Хавбек «Ростова» Матиас Норманн забил победный гол на 64-й минуте.
«Ростов» набрал 20 очков в 9 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Ростов» обыграл «Ахмат» в домашнем матче РПЛ
- 17 сентября 2019
-
17:26
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:55
-
16:46
-
16:23
-
16:21
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:39
-
14:09
-
14:03
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:17
-
13:14
-
12:53
-
12:47
-
12:42
-
12:24
-
12:09
-
12:05
-
11:50
-
11:47
Партнерский контент