А. Егоров оценил судейство в 9-м туре РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о работе арбитров в 9-м туре чемпионата России.



«Как оценю тур? Были и хорошие решения, были и ошибки, к счастью, они не повлияли на итоговый результат. То, что мы наработали на сборах, даёт результат. Арбитр должен быть готов к любой ситуации в любое время. Расстроила ситуация с Крыховяком, как и ситуация в Петербурге, для нас это простые моменты, которые арбитр уровня РПЛ должен щёлкать как орешки.



Сбор арбитров прошёл хорошо. Мы сделали упор на теорию, за три дня провели порядка 10 занятий. Было огромное количество резонансных моментов в играх, которые мы пересмотрели, изучили. Мы планируем на следующую паузу на матчи сборных собраться ещё раз, проанализировать ситуации и донести результаты до ребят», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

А. Егоров: пенальти, который не реализовал Чалов, абсолютно по делу