Дегтярёв: можно обсудить с Кокориным и Мамаевым, как понизить зарплаты игрокам

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв высказался относительно возможного приглашения на заседание Комитета нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«На комитете мы обсуждаем законопроекты или вопросы государственного финансирования спорта, туризма и молодёжной политики. По вопросу законотворчества мы не можем привлечь Кокорина и Мамаева в качестве экспертов, они не обладают необходимыми знаниями и образованием. Однако они отличные футболисты. Если только пригласить ребят пообсуждать: как понизить гонорары футболистам в клубах, где есть государственные деньги или деньги госкорпораций или как обуздать аппетиты футбольных агентов и прекратить пропускать народные деньги через контракты клубов с госкорпорациями», — сказал Дегтярёв.
- 17 сентября 2019
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