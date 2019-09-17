«Барселона» согласовала с 16-летним Фати новый контракт на пять лет

«Барселона» договорилась о продлении контракта с нападающим Ансу Фати, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано на пять лет. Форвард получит подписной бонус в размере € 700 тыс. Зарплата игрока составит € 300 тыс. в год, но эту сумму он получит, если будет регулярно выступать за «Барселону В». Если Фати будет играть за основную команду, то его оклад составит € 1 млн в год.

16-летний Фати стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах испанского национального чемпионата (два — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.