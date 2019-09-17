Радченко: «Зениту» будет сложно, но положительный результат из Франции он увезёт

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургской команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».



«Давно ждали этот матч, «Зенит» уже соскучился по Лиге чемпионов. Первый матч всегда очень важен. «Лион» выглядит очень прилично. Будет интересно посмотреть, как начнём.



Уверен, что тренерский штаб «Зенита» проанализировал игру «Лиона»: как играет команда, персонально игроков. Трудно сказать, как построит игру Семак. Это всё будет зависеть от «Лиона»: будет «Зенит» бороться за инициативу или всё-таки предпочтёт играть вторым номером. Я считаю, что бояться никого не стоит, и надеюсь, что «Зенит» будет играть в свой футбол, в который он привык играть в нашем чемпионате. «Зениту» будет совсем непросто играть на выезде. Что касается результата, то думаю, что положительный результат из Франции мы увезём. Ничья вполне устроит сине-бело-голубых.



Что касается игроков «Лиона», то персонально выделить кого-то не могу. Есть футболисты, которые могут решить. «Лион» – сбалансированная команда», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павел Прохоров.

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