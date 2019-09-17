Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» потерял Стоунса на несколько недель из-за травмы

«Манчестер Сити» потерял Стоунса на несколько недель из-за травмы
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном «твиттере» английского клуба.

У футболиста диагностировано мышечное повреждение. Сроки восстановления игрока составят около четырёх-пяти недель.

Напомним, что ранее тяжёлую травму получил защитник «горожан» Эмерик Лапорт, который выбыл из строя до января-февраля 2020 года. Таким образом, единственным здоровым центральным защитником «Манчестер Сити» остался Николас Отаменди.

«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший матч «горожане» проведут завтра, 18 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». Встреча пройдёт в Харькове и начнётся в 22:00 мск.

Зинченко: Отаменди не уступит Киркорову!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент