«Манчестер Сити» потерял Стоунса на несколько недель из-за травмы
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном «твиттере» английского клуба.
У футболиста диагностировано мышечное повреждение. Сроки восстановления игрока составят около четырёх-пяти недель.
Напомним, что ранее тяжёлую травму получил защитник «горожан» Эмерик Лапорт, который выбыл из строя до января-февраля 2020 года. Таким образом, единственным здоровым центральным защитником «Манчестер Сити» остался Николас Отаменди.
«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший матч «горожане» проведут завтра, 18 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». Встреча пройдёт в Харькове и начнётся в 22:00 мск.
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