«Лион» — «Зенит»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы французского «Лиона» и петербургского «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Лион»: Лопеш, Коне, Денайер, Марсело, Дюбуа, Мендеш, Тусар, Рен-Аделед, Депай, Траоре, Дембеле



Запасные: Тэтэрушану, Тете, Андерсен, Ауа, Лукас, Терье, Корне



«Зенит»: Лунёв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Осорио, Жирков, Дриусси, Азмун, Дзюба



Запасные: Кержаков, Маммана, Смольников, Кузяев, Шатов, Ерохин, Оздоев

Матч «Лион» – «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Андре Марринер.