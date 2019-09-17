«Челси» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 сентября в 22:00

Сегодня, 17 сентября, состоится матч «Челси» – «Валенсия». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Хюсейин Гечек.



Соперниками лондонского «Челси» и «Валенсии» по группе H являются «Лилль» и амстердамский «Аякс», которые также проведут свой матч сегодня. Начало – в 22:00 мск.



С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».