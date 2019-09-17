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«Челси» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 сентября в 22:00

«Челси» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 сентября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 17 сентября, состоится матч «Челси» – «Валенсия». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Хюсейин Гечек.

Соперниками лондонского «Челси» и «Валенсии» по группе H являются «Лилль» и амстердамский «Аякс», которые также проведут свой матч сегодня. Начало – в 22:00 мск.

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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