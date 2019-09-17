Ибрагимович: я — лучший футболист в истории MLS
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что он является лучшим футболистом в истории Североамериканской лиги MSL.
Об этом форвард сказал во время разговора с корреспондентом ESPN.
Ибрагимович: «Я — лучший футболист из всех, кто когда-либо играл в MLS. Без шуток».
Журналист: «Почему?»
И: «Вы вообще смотрели футбол те два года, что я выступаю в MLS? Или в Швеции не показывают матчи?»
Ж: «Вы не думаете, что сначала нужно выиграть чемпионат MLS, прежде чем назвать себя лучшим?»
И: «Нет».
Ж: «Так что, чемпионство для этого не нужно?»
И: «Нет. Откуда вы?»
Ж: «Из Мексики».
И: «Тогда понятно, почему вы задаёте такие вопросы».
В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 26 голов в 25 матчах MLS.
«Гэлакси» одержал победу в матче MLS со счётом 7:2, Ибрагимович оформил хет-трик
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