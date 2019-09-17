Ибрагимович: я — лучший футболист в истории MLS

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что он является лучшим футболистом в истории Североамериканской лиги MSL.

Об этом форвард сказал во время разговора с корреспондентом ESPN.

Ибрагимович: «Я — лучший футболист из всех, кто когда-либо играл в MLS. Без шуток».



Журналист: «Почему?»



И: «Вы вообще смотрели футбол те два года, что я выступаю в MLS? Или в Швеции не показывают матчи?»



Ж: «Вы не думаете, что сначала нужно выиграть чемпионат MLS, прежде чем назвать себя лучшим?»



И: «Нет».



Ж: «Так что, чемпионство для этого не нужно?»



И: «Нет. Откуда вы?»



Ж: «Из Мексики».



И: «Тогда понятно, почему вы задаёте такие вопросы».

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 26 голов в 25 матчах MLS.