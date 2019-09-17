Сёмин рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в преддверии матча группового этапа ЛЧ с «Байером» рассказал о сроках восстановления полузащитника Антона Миранчука и состоянии защитника Бенедикта Хёведеса.



«Сложные ситуации возникают всегда, если травмируется один-два игрока. Сейчас травм переизбыток. Но мы должны выходить из этой ситуации. Старт Лиги чемпионов – хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий.



Антон Миранчук перенёс операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали – Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция – это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.



Бенедикт Хёведес очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».

Антон Миранчук перенёс операцию