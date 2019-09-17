Сёмин рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в преддверии матча группового этапа ЛЧ с «Байером» рассказал о сроках восстановления полузащитника Антона Миранчука и состоянии защитника Бенедикта Хёведеса.
«Сложные ситуации возникают всегда, если травмируется один-два игрока. Сейчас травм переизбыток. Но мы должны выходить из этой ситуации. Старт Лиги чемпионов – хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий.
Антон Миранчук перенёс операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали – Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция – это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.
Бенедикт Хёведес очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».
- 17 сентября 2019
-
20:31
-
20:24
-
20:20
-
20:17
-
19:46
-
19:34
-
19:32
-
19:15
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:37
-
18:32
-
18:20
-
18:12
-
18:10
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:41
-
17:26
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:55
-
16:46
-
16:23
-
16:21
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:51
-
15:49
-
15:37