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Сёмин рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука

Сёмин рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в преддверии матча группового этапа ЛЧ с «Байером» рассказал о сроках восстановления полузащитника Антона Миранчука и состоянии защитника Бенедикта Хёведеса.

«Сложные ситуации возникают всегда, если травмируется один-два игрока. Сейчас травм переизбыток. Но мы должны выходить из этой ситуации. Старт Лиги чемпионов – хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий.

Антон Миранчук перенёс операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали – Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция – это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.

Бенедикт Хёведес очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».

Антон Миранчук перенёс операцию
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