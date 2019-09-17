Чорлука: «Локо» слабее соперников по ЛЧ, но покажет, что может играть со всеми

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».



«Байер» – очень быстрая команда, у них хорошие атакующие футболисты, но у нас есть свой план на игру. Знаем, что нам не будет просто, но вы сами всё увидите завтра. Не буду называть конкретных игроков «Байера». У них хорошая команда – именно командной игрой силён «Байер». Они владеют мячом, показывают красивый футбол, на который приятно смотреть.



Всегда приятно вернуться на стадион, где ты играл раньше. Помню, что у «Байера» тогда был хороший состав. Мы попали в Лигу Европы. Надеюсь, завтра эмоции будут ещё лучше.



Сравнима ли ситуация «Локомотива» с ситуацией, сложившейся у сборной Хорватии на ЧМ? Мы не можем сравнивать эти ситуации. Хорватия – одна из сильнейших команд мира, где выступают футболисты из «Реала» и «Барселоны». «Локомотив» слабее соперников по Лиге чемпионов, но мы покажем, что можем играть со всеми», — приводит слова Чорлуки официальный сайт «Локомотива».

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