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Селихов напомнил недоброжелателям знаменитую фразу Евсеева

Селихов напомнил недоброжелателям знаменитую фразу Евсеева
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов сообщил, что он успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

«Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться более сильным. Спасибо каждому за тёплые слова и поддержку! Вперёд, «Спартак»! P. S. Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она — вам», — написал Селихов в своём «инстаграме».

Ранее в СМИ сообщалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. Напомним, в прошлом году голкипер из-за аналогичной травмы выбыл из строя на такой же срок.

В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.

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