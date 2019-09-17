Батистуте провели операцию по протезированию лодыжки

Бывшему нападающему сборной Аргентины Габриэлю Батистуте провели успешную операцию по протезированию левой лодыжки.

«Первый этап пройден. Протез на левой лодыжке уже реальность. Теперь начинается этап восстановления. Спасибо за такое проявление любви и заботы», — написал Батистута в своём «инстаграме».

Из-за операции 50-летний Батистута вынужден был отказаться от предложения войти в тренерский штаб нового наставника «Химнасии и Эсгрима» Диего Марадоны.

Батистута выступал в составе «Ривер Плейт», «Боки Хуниорс», «Фиорентины», «Ромы», «Интера» и других клубов. Кроме того, с 1991 по 2002 год он играл за сборную Аргентины. В составе национальной сборной он провёл 77 матчей и забил 54 гола. Батистута завершил карьеру игрока в 2005 году.