Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лион» — «Зенит»: Депай сравнял счёт

«Лион» — «Зенит»: Депай сравнял счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

Голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай сравнял счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).

Голландец реализовал пенальти на 50-й минуте. 11-метровый был назначен за фол Оздоева на Депае.

Матч «Лион» — «Зенит» проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступают Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Андре Марринер.

Соперниками французской и российской команд по группе G являются «Бенфика» и «РБ Лейпциг», которые проведут свой матч также сегодня. Начало — в 22:00 мск.

Азмун забил первый гол основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент