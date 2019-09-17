Лёв: понимаю разочарование тер Штегена, но играть может только один голкипер

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о ситуации с голкиперами в национальной команде. Ранее вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выразил недовольство тем, что вынужден быть дублёром голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в сборной.



«Рады, что в нашем распоряжении два голкипера мирового класса. Трапп и Лено тоже способны составить им конкуренцию. Понятно, что каждый из них хочет получать игровое время, они полны амбиций. Именно так и должно быть в национальной команде.



Мы обязательно дадим тер Штегену шанс проявить себя. Понимаем его разочарование, но играть может только один голкипер. Мануэль провёл несколько отличных матчей в последнее время. Он наш капитан», — приводит слова Лёва Bild.

Тер Штеген: слова Нойера несправедливы