Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лёв: понимаю разочарование тер Штегена, но играть может только один голкипер

Лёв: понимаю разочарование тер Штегена, но играть может только один голкипер
Футбол / Германия 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о ситуации с голкиперами в национальной команде. Ранее вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выразил недовольство тем, что вынужден быть дублёром голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в сборной.

«Рады, что в нашем распоряжении два голкипера мирового класса. Трапп и Лено тоже способны составить им конкуренцию. Понятно, что каждый из них хочет получать игровое время, они полны амбиций. Именно так и должно быть в национальной команде.

Мы обязательно дадим тер Штегену шанс проявить себя. Понимаем его разочарование, но играть может только один голкипер. Мануэль провёл несколько отличных матчей в последнее время. Он наш капитан», — приводит слова Лёва Bild.

Тер Штеген: слова Нойера несправедливы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент