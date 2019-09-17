«Боруссия» Д — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Делейни, Санчо, Алькасер, Ройс, Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Т. Азар, Витсель.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Бускетс, Артур, Суарес, Лангле, Гризманн, Альба, Ф. де Йонг, Фати.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колтеску.
Соперниками дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» по группе F являются «Интер» и пражская «Славия».
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