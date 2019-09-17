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«Лион» и «Зенит» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

«Лион» и «Зенит» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G французский «Лион» и петербургский «Зенит» сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась в Лионе на «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступили Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма — отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый. Пенальти был назначен за фол Магомеда Оздоева именно на Депае.

Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 19:55 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Азмун – 41'   1:1 Депай – 51' (пен)
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