«Лион» и «Зенит» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G французский «Лион» и петербургский «Зенит» сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась в Лионе на «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступили Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма — отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый. Пенальти был назначен за фол Магомеда Оздоева именно на Депае.
Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.
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