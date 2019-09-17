Семак: и «Зенит», и «Лион» имели острые моменты, результат матча справедлив

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).



«Сложная игра. Думаю, мы могли и выиграть, и проиграть. Пропустили с необязательного пенальти, который сами себе организовали. У «Лиона» молодая, быстрая команда, у нас более возрастная. Пришлось вносить коррективы. И у нас, и у соперника были ещё моменты. Думаю, результат справедлив. «Лион» оказывал давление, но по количеству острых моментов, на мой взгляд, было равенство.



Не стоит ждать схемы с тремя защитниками во всех матчах. Мы понимали, насколько сильны игроки атаки «Лиона». Понимали, насколько молодая и сильная атака у хозяев. Выход Караваева и смещения Дугласа вызваны изменением схемы. Думаю, все сыграли нормально. Схему готовили недолго, у нас не так много времени. Попробовали на тренировках, решили применить.



Конечно, ощутимо, что «Зенит» долго не играл в Лиге чемпионов. Здесь другие скорости, нам противостояли игроки очень высокого уровня. Иногда игра открывалась, не хватало баланса. У нас сложная группа. Будем работать, чтобы стать сильнее», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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