Жирков: с «Лионом» была хорошая игра, в конце могли и выиграть
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом» (1:1).
«Хорошо, что набрали первое очко. Хорошая была игра, в конце могли и выиграть. У Дзюбы был хороший момент. Были мелкие ошибки, потери мяча. Волнение, конечно, чувствуется. Мы разбирали соперника, от этого отталкивались», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.
Семак: и «Зенит», и «Лион» имели острые моменты, результат матча справедлив
- 17 сентября 2019
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