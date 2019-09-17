Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жирков: с «Лионом» была хорошая игра, в конце могли и выиграть

Жирков: с «Лионом» была хорошая игра, в конце могли и выиграть
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом» (1:1).

«Хорошо, что набрали первое очко. Хорошая была игра, в конце могли и выиграть. У Дзюбы был хороший момент. Были мелкие ошибки, потери мяча. Волнение, конечно, чувствуется. Мы разбирали соперника, от этого отталкивались», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Во втором туре «Зенит» на своём поле сыграет с португальской «Бенфикой». «Лиону» предстоит выездной матч с немецким «РБ Лейпциг». Оба матча состоятся 2 октября.

Семак: и «Зенит», и «Лион» имели острые моменты, результат матча справедлив
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент