«Аякс» — «Лилль»: Промес открыл счёт в матче

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» принимает «Лилль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. К 30-й минуте амстердамский клуб ведёт в счёте — 1:0.



На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака». В роли ассистента в данном эпизоде выступил защитник амстердамского клуба Николас Тальяфико.

Соперниками «Аякса» и «Лилля» по группе H являются лондонский «Челси» и «Валенсия», которые также проводят свой матч в эти минуты. К 33-й минуте счёт в игре, проходящей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, не открыт — 0:0.