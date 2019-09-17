Караваев: ничью с «Лионом» на выезде считаю хорошим результатом

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).
«Эмоции положительные, единственное — не удалось выиграть, но ничью считаю тоже неплохим результатом на выезде против сильного соперника. Так что надо готовиться к следующей игре.
Было неожиданно — сразу оказаться в основе, но был готов играть. Поэтому всё хорошо сложилось. В схеме с тремя центральными, в принципе, чувствовал себя неплохо, может быть, немного физики не хватило, потому что в сборной не играл и пропустил матч с „Арсеналом“, на минуту вышел. В целом всё хорошо, потихоньку адаптируюсь.
Не шёл вперёд в конце второго тайма? Скорее всего, немного с физическими компонентами было не очень хорошо. Поэтому тренер заменил.
Считаю, «Аякс» и ПСВ на одном уровне с «Лионом». Тяжело так сравнивать, но считаю, что команды похожи. Много сильных футболистов, тяжело играть против них.
Я уже давно говорил, что Лига чемпионов для любого футболиста — это супер: эмоции, болельщики, стадион — красота и праздник. Гул не сбивал, он был, потому что болельщики думали, что был пенальти в эпизоде с Осорио, но в итоге его не было", — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 17 сентября 2019
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