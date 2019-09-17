Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Караваев: ничью с «Лионом» на выезде считаю хорошим результатом

Караваев: ничью с «Лионом» на выезде считаю хорошим результатом
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).

«Эмоции положительные, единственное — не удалось выиграть, но ничью считаю тоже неплохим результатом на выезде против сильного соперника. Так что надо готовиться к следующей игре.

Было неожиданно — сразу оказаться в основе, но был готов играть. Поэтому всё хорошо сложилось. В схеме с тремя центральными, в принципе, чувствовал себя неплохо, может быть, немного физики не хватило, потому что в сборной не играл и пропустил матч с „Арсеналом“, на минуту вышел. В целом всё хорошо, потихоньку адаптируюсь.

Не шёл вперёд в конце второго тайма? Скорее всего, немного с физическими компонентами было не очень хорошо. Поэтому тренер заменил.

Считаю, «Аякс» и ПСВ на одном уровне с «Лионом». Тяжело так сравнивать, но считаю, что команды похожи. Много сильных футболистов, тяжело играть против них.

Я уже давно говорил, что Лига чемпионов для любого футболиста — это супер: эмоции, болельщики, стадион — красота и праздник. Гул не сбивал, он был, потому что болельщики думали, что был пенальти в эпизоде с Осорио, но в итоге его не было", — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Семак: и «Зенит», и «Лион» имели острые моменты, результат матча справедлив
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент