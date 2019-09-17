Видео: Тадич дал пощёчину Нересу во время празднования гола

Сербский нападающий «Аякса» Душан Тадич дал пощёчину партнёру по команде бразильскому форварду Нересу во время празднования гола в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Тадич, скорее всего, пытался по-дружески хлопнуть Нереса по щеке, но получился довольно внушительный удар, который привёл бразильца в смущение.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».
Встреча проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака». В роли ассистента в данном эпизоде выступил защитник амстердамского клуба Николас Тальяфико. Во 2-м тайме преимущество «Аякса» увеличил Эдсон Альварес с передачи Нереса.
- 17 сентября 2019
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