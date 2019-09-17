«Наполи» обыграл «Ливерпуль» благодаря голам Мертенса и Льоренте
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Наполи» обыграл английский «Ливерпуль» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал встречу немецкий арбитр Феликс Брих. В качестве его ассистентов выступили Марк Борш и Штефан Лупп.
Счёт был открыт на 82-й минуте. Автором гола стал бельгийский нападающий Дрис Мертенс, который реализовал пенальти. В компенсированное время преимущество неаполитанского клуба увеличил испанский форвард Фернандо Льоренте.
Во 2-м туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Наполи» предстоит выездная встреча с «Генком». Матч состоится в Генке на арене «Кристал-Арена». Оба матча пройдут 2 октября.
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