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«Наполи» обыграл «Ливерпуль» благодаря голам Мертенса и Льоренте

«Наполи» обыграл «Ливерпуль» благодаря голам Мертенса и Льоренте
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Наполи» обыграл английский «Ливерпуль» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал встречу немецкий арбитр Феликс Брих. В качестве его ассистентов выступили Марк Борш и Штефан Лупп.

Счёт был открыт на 82-й минуте. Автором гола стал бельгийский нападающий Дрис Мертенс, который реализовал пенальти. В компенсированное время преимущество неаполитанского клуба увеличил испанский форвард Фернандо Льоренте.

Во 2-м туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Наполи» предстоит выездная встреча с «Генком». Матч состоится в Генке на арене «Кристал-Арена». Оба матча пройдут 2 октября.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Мертенс – 82' (пен)   2:0 Льоренте – 90+2'
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