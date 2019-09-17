«Барселона» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась вничью со счётом 0:0.



На 57-й минуте главный арбитр встречи Овидиу Хацеган назначил пенальти в ворота каталонской команды, который не сумел реализовать нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.



«Барселона» набрала 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (1) — на последнем, 4-м месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на 2-м месте располагается миланский «Интер» (1).



С расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».