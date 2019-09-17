Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

«Барселона» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась вничью со счётом 0:0.

На 57-й минуте главный арбитр встречи Овидиу Хацеган назначил пенальти в ворота каталонской команды, который не сумел реализовать нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.

«Барселона» набрала 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (1) — на последнем, 4-м месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на 2-м месте располагается миланский «Интер» (1).

С расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент