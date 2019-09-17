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Дубль Вернера принёс победу «РБ Лейпциг» в матче с «Бенфикой»

Дубль Вернера принёс победу «РБ Лейпциг» в матче с «Бенфикой»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов португальская «Бенфика» проиграла немецкому «РБ Лейпциг» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос. В качестве его ассистентов выступили Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Счёт был открыт на 69-й минуте. Автором гола стал Тимо Вернер, которому ассистировал Юссуф Поульсен. На 78-й минуте Вернер оформил дубль с передачи Марселя Забитцера. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Харис Сеферович. Голевой передачей отметился Рафаэл Силва.

Во 2-м туре «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет с «Лионом». «Бенфике» предстоит гостевая встреча с «Зенитом». Оба матча пройдут 2 октября.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
17 сентября 2019, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Вернер – 69'   0:2 Вернер – 78'   1:2 Сеферович – 84'
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