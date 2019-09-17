Дубль Вернера принёс победу «РБ Лейпциг» в матче с «Бенфикой»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов португальская «Бенфика» проиграла немецкому «РБ Лейпциг» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос. В качестве его ассистентов выступили Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.
Счёт был открыт на 69-й минуте. Автором гола стал Тимо Вернер, которому ассистировал Юссуф Поульсен. На 78-й минуте Вернер оформил дубль с передачи Марселя Забитцера. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Харис Сеферович. Голевой передачей отметился Рафаэл Силва.
Во 2-м туре «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет с «Лионом». «Бенфике» предстоит гостевая встреча с «Зенитом». Оба матча пройдут 2 октября.
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