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Дзюба — Виллаш-Боашу и его ассистенту: были очень рады вас увидеть! Вы суперские

Дзюба — Виллаш-Боашу и его ассистенту: были очень рады вас увидеть! Вы суперские
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба встретился в Лионе с бывшим тренером петербургского клуба Андре Виллаш-Боашем и его ассистентом Даниэлем Соузой, которые побывали на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между российским клубом и «Лионом» (1:1).

«Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль, были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!» — написал Дзюба в своём «инстаграме», прикрепив фотографии с тренерами.

Виллаш-Боаш и Соуза работали в «Зените» с 2014 по 2016 год. В этот период петербургский клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка страны. В данный момент португальские специалисты работают в «Марселе», который занимает четвёртое место в Лиге 1 после пяти туров.

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