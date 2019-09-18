Лапочкин признался, что регулярно работает на матчах своего любимого клуба

Арбитр Сергей Лапочкин признался, что регулярно судит матчи с участием своего любимого клуба.

«Хоть я из Петербурга, болею не за «Зенит» — тут мне повезло. Таких очень много. Когда судишь в регионах и прямым рейсом летишь домой, периодически видишь людей с шарфами «Спартака» или ЦСКА. В Санкт-Петербурге тоже болеют за разные клубы.

Когда закончу судить, тогда и скажу, за кого болею. Сейчас что-нибудь ляпну, мне начнут приписывать. И так говорят, что я спартаковский. Могу только сказать, что регулярно работаю на матчах этого клуба», — рассказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В субботу, 21 сентября, Лапочкин обслужит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи». Начало встречи — 14:00 мск.