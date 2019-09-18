Баринов: «Локомотив» отдаст все силы, и, дай бог, получится выйти в плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — это очень престижный турнир. В прошлом году мы выступили в нём неудачно. Так что в этом розыгрыше постараемся реабилитироваться перед нашими болельщиками. Хоть группа и очень сложная, мы отдадим все силы, и, дай бог, получится выйти в плей-офф», — приводят слова Баринова «Известия».

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится сегодня, 18 сентября, в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».