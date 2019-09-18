Хуммельс: «Боруссия» потеряла два очка в матче с «Барселоной»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0).

«Мы не позволили сопернику создавать моменты. Счёт после первого тайма правдиво отображал всё то, что происходило на поле. После перерыва мы усилили давление и вынудили их ошибаться. В конечном счёте мы потеряли два очка и упустили возможность выйти на более выгодную позицию в группе. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как играли, особенно во втором тайме», — приводит слова Хуммельса пресс-служба УЕФА.

Дортмундская «Боруссия» набрала 1 очко и занимает последнее, 4-е место, в турнирной таблице группы F. «Барселона» (1) — на 3-м месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на 2-м месте располагается миланский «Интер» (1).