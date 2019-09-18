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Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди

Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:3).

«Оскорблений по громкой связи, как в Грозном, обычно не слышишь. Правда. Понятно, что что-то говорят, а что именно – в такие моменты не понимаешь. А то, что Даудов оказался рядом с судьёй, ну так Егоров же сказал, что он таким образом защищал Сухого. У меня нет оснований ему не верить. В Грозный приезжаю регулярно – там хорошая команда, красивый стадион и неплохая поддержка. Поверьте, есть места пострашнее.

В Махачкале опаснее – там бы я не пошёл ночью гулять. Да и с клубом во времена Кадиева приходилось общаться по-разному. Он очень эмоциональный. Может что-то сказать в перерыве или после игры. Может и руками помахать. Совсем недавно был один эпизод, когда ко мне ломились в судейскую. Кто — говорить не буду, очень уважаемые люди. Хотел бы через вас передать: не надо больше к нам заходить! Мы и так всё понимаем», — рассказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Лапочкин признался, что регулярно работает на матчах своего любимого клуба
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