Лапочкин — о Сухине: судьи не закрытая каста — отсудил до 45, лёг в гроб и умер

Футбольный судья Сергей Лапочкин поделился мнением о бывшем арбитре Станиславе Сухине, который в настоящее время занимает пост начальника команды «Локомотив» Москва.
«Судьи не прокажённые. Если закончил судить, почему бы не пойти в клуб? Вася Пупкин может, а я нет? Ноги, руки есть. Судьи же не закрытая каста: отсудил до 45 лет, потом лёг в гроб и умер — давайте следующего. Жизнь на судействе не заканчивается.
Понимаю, о чём вы говорите: Сухина, Ходырев. И что с того? На поле это никак не отражается. Тот же Сухина после матча приходит в раздевалку по своим делам — сдать протокол и прочее. Может, например, спросить почему Жемалетдинов получил жёлтую. Почему бы не ответить? Он может согласиться или нет, но он меня выслушает и поймёт, почему я так поступил. Максимум может попросить быть внимательнее», — рассказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Сухина был назначен на должность начальника команды ФК «Локомотив» в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/18 и дважды выиграл Кубок России (2017, 2019).
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