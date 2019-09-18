Лапочкин рассказал, как ходил в баню с Анюковым и Кержаковым
Арбитр Сергей Лапочкин рассказал, как однажды ходил в баню вместе с бывшими футболистами «Зенита» Александром Анюковым и Александром Кержаковым.
«Пару лет назад судил товарищескую игру «Зенита». Пошли посидеть вместе с Сашей Анюковым и Мишей Кержаковым. Болтали о жизни, о футболе. Футболисты — ребята талантливые, им некоторые эпизоды нужно реально разжёвывать. Начинаешь объяснять, и сразу понимают, что ты был прав.
Человек говорит: «Да я в мяч сыграл!». А ты сидишь вот так в бане и объясняешь: «Да сейчас-то неважно уже, сыграл ты в мяч или нет. Это во времена динозавров было важно. Сыграв в мяч, ты сбил игрока — попал ему в икроножную. Это фол и жёлтая», — рассказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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